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«Он приятен, когда не сидит в машине». Лоусон высказался о Ферстаппене

«Он приятен, когда не сидит в машине». Лоусон высказался о Ферстаппене
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Резервный пилот «Ред Булл» австралиец Лиам Лоусон высказался о звезде команды и трёхкратном чемпионе мира голландце Максе Ферстаппене.

«На самом деле он очень приятный парень, когда не сидит в машине. По ТВ он кажется агрессивным, но он просто невероятно конкурентоспособен.

В прошлом году, когда я пилотировал, он был одним из немногих людей, открытых для разговора и совета. Я помню, что, когда готовился к Гран-при в Зандворте, он сказал мне: «Убедись в том, что получаешь удовольствие». У него здорово учиться, потому что сейчас он очень, очень хорош», — сказал Лоусон в интервью FOX Sports Australia.

Ранее бывший глава «Хасса» Гюнтер Штайнер назвал условие, при котором Ферстаппен не будет покидать «Ред Булл».

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