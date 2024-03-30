«Почему бы и нет?» Алонсо — об участии в WEC с «Астон Мартин»

Двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» в составе «Тойоты» Фернандо Алонсо признался, что в будущем может вернуться в WEC с «Астон Мартин», в составе которого сейчас выступает в Формуле-1.

«Заинтересован ли я выступать там с «Астон Мартин»? Да, но не сейчас. Я об этом не задумывался.

Я люблю Валькирию (спортпрототип «Астон Мартин». — Прим. «Чемпионата»). Я получу свою [дорожную версию] в июле. Срок ожидания ровно год, я уже долго жду её!

Так почему бы и нет? Может быть, если я поезжу на ней дома, то потом погоняюсь на трассе. Это было бы прекрасно», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

Контракт двукратного чемпиона Формулы-1 с «Астон Мартин» истекает в конце текущего сезона. Ранее были слухи, что Фернандо может перейти в «Мерседес» или «Ред Булл».