Тото Вольф: нужно посмотреть на себя и понять, почему у нас не выходит

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос о том, стоит ли команде пригласить именитого конструктора, чтобы решить проблемы с машиной.

«Я думаю, всегда нужно смотреть на себя, и мне самому тоже, чтобы понять, в чём причина. Почему мы не можем исправить это. Мы все люди. Решения принимают не цифры, а люди. Мы не останавливаемся, я всё время думаю о том, что ещё нам нужно сделать.

Я бы солгал, если бы сказал, что оцениваю ситуацию позитивно и оптимистично. Но нам просто нужно преодолеть негативные мысли и сказать: «Мы изменим ситуацию». Сегодня это кажется очень, очень трудным.

Мы начали этот сезон с мыслью, что эта машина лучше, чем прошлогодня. «Макларены» были 17-ми, 18-ми, 19-ми, а сейчас они опережают нас на 40 секунд. С другой стороны, это говорит о том, что, если вы всё сделаете правильно, то можно довольно быстро всё изменить. Нужно просто продолжать верить в себя. Но это очень тяжёлый период времени», — приводит слова Вольфа издание Daily Mirror.