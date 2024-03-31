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Ваулз: ущерб от аварии Албона повлияет на обновления «Уильямса»

Ваулз: ущерб от аварии Албона повлияет на обновления «Уильямса»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз признал, что ущерб от аварии Алекса Албона в первой тренировке Гран-при Австралии негативно повлияет на процесс обновления машины.

Как сообщает PlanetF1, авария Албона в Мельбурне обойдётся британской команде примерно в £ 500 тыс. В условиях ограничения бюджетов в Формуле-1 команде придётся на чём-то экономить, чтобы компенсировать затраты на ремонт разбитого шасси.

«Без сомнения, так и будет», — ответил Ваулз на вопрос, пострадают ли планы обновления машины из-за аварии Албона.

На данный момент у нас запланированы обновления, но мне придётся отвлечь сотрудников и ресурсы, чтобы восстановить это шасси, не забывая про работу над запасным шасси и над обновлениями», — отметил Ваулз.

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