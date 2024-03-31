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Фредерик Вассёр рассказал о важности сильного начала уик-энда

Фредерик Вассёр рассказал о важности сильного начала уик-энда
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о том, почему нужно сильно начинать гоночный уик-энд.

Отвечая на вопрос, важно ли для «Феррари» сильно начинать уик-энд с самой первой практики, Вассёр ответил: «Даже в прошлом году было так, я думаю, что мы довольно быстро были готовы к гонке».

«Сейчас, когда у вас есть небольшие проблемы, технические неполадки или уик-энд складывается не совсем чисто, вы теряете время. А когда вы впереди «Ред Булл», то нельзя терять ни одного круга.

Я думаю, с самого старта сезона у нас были очень стабильные сессии – от первой практики до квалификации. Мы были немного недовольны после квалификации в Мельбурне, потому что у нас было ощущение, что мы могли провести её ещё лучше. Но, учитывая, что в гонке основным фактором были шины и их сохранение, это не оказалось критичным моментом», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

На Гран-при Австралии «Феррари» завоевала победный дубль.

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