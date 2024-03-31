«Он уже не кажется сверхчеловеком». Марио Андретти – о Льюисе Хэмилтоне

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1978 года Марио Андретти заявил, что последние результаты Льюиса Хэмилтона, особенно в сравнении с его напарником по «Мерседесу» Джорджем Расселлом, развеивают с 39-летнего гонщика ареол сверхчеловека.

«У Льюиса в карьере часто были ситуации, когда для победы ему не нужно было выкладываться на 100 процентов, и поэтому он редко допускал ошибки. Расселл же постоянно боролся на полную в слабой машине «Уильямса», а когда он перешел в «Мерседес», то сперва видимо подумал, что попал в рай, а вместо этого обнаружил, что снова нужно бороться с машиной. Он привык к этому и поэтому сейчас опережает напарника.

Раньше Хэмилтон казался сверхчеловеком. Теперь он в той же ситуации, в которой оказался Михаэль Шумахер, когда он вернулся в Формулу-1 в «Мерседесе» и он уже не мог добиваться немыслимых результатов как раннее», — заявил Андретти в интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.