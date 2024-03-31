«Возможно, он поторопился». Бывший гонщик Ф-1 — о решении Вассёра подписать Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер раскритиковал решение руководства «Феррари» подписать контракт с Льюисом Хэмилтоном на 2025 год и отказаться от Карлоса Сайнса.

«Они сделали неправильный выбор, потому что Сайнс быстрее. Это было скорее политическое решение. Фредерику Вассёру не следовало торопиться, нужно было подождать еще немного. Не было острой необходимости спешить.

Я бы не стал винить Льюиса в том, что он не очень силён в данный момент, но совершенно ясно — Сайнс в отличной форме, он уверенно контролирует Леклера, так что вполне можно утверждать, что Вассёр принял своё решение слишком рано.

Сайнс сейчас гоняется страстно и агрессивно и мне это очень импонирует! Это видно не только по его глазам, но и в каждом повороте, и тем самым он словно говорит «Феррари»: вы подписали не того гонщика", — приводит слова Даннера Total Motorsport.