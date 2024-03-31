Макс Ферстаппен: сейчас в «Ред Булл» уже не опасаются, что я уйду

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал понять, что его команде не стоит беспокоиться о его уходе в другую команду до окончания нынешнего контракта.

На вопрос, опасается ли кто-нибудь в «Ред Булл» его возможного ухода, он ответил: «Я думаю, на данный момент уже никто этого не опасается».

«А две недели назад? Хм, возможно. Просто некоторые люди очень много читают всякого, а я нет. И в целом это помогает. Это то, что я пытаюсь донести до людей, да, что им лучше какое-то время не читать всё это. А если возникнут вопросы, любой из команды всегда может мне позвонить», — приводит слова трёхкратного чемпиона Формулы-1 издание PlanetF1.

Ферстаппен, чей главный механик покинул «Ред Булл» перед Гран-при Японии, подчеркнул необходимость сохранения ключевых сотрудников.

«Конечно, всегда нужно стараться удерживать нужных людей до тех пор, пока это возможно. Это постоянная борьба, потому что другие команды хотят заполучить их, и это нормально. То же самое происходит и с другими топ-командами. Пытаюсь ли я лично убеждать кого-то остаться? Это должно произойти само собой», — сказал Макс.