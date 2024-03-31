Экс-пилот Ф-1: у «Феррари» больше шансов на Кубок конструкторов, если не будет проблем

Бывший пилот Формулы-1 француз Рене Арну считает, что итальянская команда «Феррари» способна завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне.

«Сайнс провёл фантастический уикенд в Австралии. Конечно, Макс выбыл, но «Феррари» воспользовалась этим в полной мере. Мы уже понимаем, что машина «Феррари» быстрее, чем в прошлом году. И мы также видим, что они намного ближе к «Ред Булл».

Я хочу увидеть настоящую дуэль. Вот почему мне нравится, когда «Феррари» отбирает часть преимущества у «Ред Булл» и получает возможность побороться за Кубок конструкторов. Если «Феррари» не столкнётся с серьёзными проблемами в этом сезоне, у неё будет даже больше шансов на кубок, чем у «Ред Булл», — приводит слова Арну издание La Gazzetta dello Sport.