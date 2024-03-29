FormulaPassion: между «Феррари» и «Астон Мартин» идёт схватка за Ньюи

Руководство команд Формулы-1 «Феррари» и «Астон Мартин» ведёт упорную борьбу за возможность заключить контракт с главой технического штаба «Ред Булл» британцем Эдрианом Ньюи.

В ответ на информацию издания Motosport, что руководство «Астон Мартин» в лице генерального директора Лоуренса Стролла выдвинуло предложение Эдриану во время Гран-при Саудовской Аравии, итальянское издание FormulaPassion сообщает, что «Феррари» также не отказалась от идеи переманить Ньюи к себе. По данным итальянских журналистов, переговоры между Ньюи и «Феррари» находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что в прошлом году Эдриан Ньюи подписал многолетний контракт с «Ред Булл», заявив, что не собирается покидать команду в ближайшее время.