Эдди Джордан: спринты – позор для Формулы-1

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан выступил за изменение правил проведения спринтерских гонок в серии.

«Как по мне, спринтерские гонки это позор. Они не относятся к Гран-при, а лишь отвлекают от того, что мы действительно хотим увидеть, а именно победителя Гран-при. Победа в спринтерской гонке и близко не стоит рядом с победой в Гран-при. На мой взгляд, эти гонки не дают того, что обещалось.

Выберите четыре исторических гонки для Формулы-1. Я думаю о Спа, Сильверстоуне, Монце и, возможно, Монако. Сделайте нечто турнира Большого шлема как в теннисе. Это будет та же спринтерская гонка. Но, к примеру, гонщик, проехавший более десяти Гран-при, допускаться не должен. И тогда шанс получат ребята, которые либо не включены в заявку, либо только начинают. Я бы также установил возрастное ограничение, чтобы дать шанс молодым талантам», — приводит слова Джордана издание Racingnews365 Netherlands.