Эдди Джордан: какого чёрта у Алонсо отобрали позицию? Это же нонсенс

Бывший руководитель команды Формулы-1 Эдди Джордан поделился своим мнением о наказании пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Из-за инцидента с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом испанец получил штраф в 20 секунд и потерял две позиции.

«Я помню, как Берни (Берни Экклстоун, бывший руководитель Формулы-1. — Прим. «Чемпионат») ненавидел подобные решения. Он говорил стюардам: «Никогда не меняйте результаты гонки спустя 30 минут или час после её окончания, это несправедливо и сбивает с толку».

На мой взгляд, если им показалось, что Алонсо сделал что-то не так, то штраф должны были применить к следующей гонке, а не отбирать у него позицию сейчас. Какого чёрта они так сделали? Это же нонсенс.

Ради всего святого, Формула-1, возьмите себя в руки! Результаты гонки — это результаты гонки, а штрафы накладывайте на будущие заезды», — заявил Джордан в подкасте Formula for Success.

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