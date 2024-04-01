Формула-1 представила постер к Гран-при Японии с четырьмя пилотами

Пресс-служба Формулы-1 подготовила постер к предстоящему Гран-при Японии. Этап в Сузуке станет четвёртым по счёту в нынешнем сезоне. Он состоится с 5 по 7 апреля. На постере, представленном Формулой-1, присутствуют Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», Юки Цунода из «РБ», Макс Ферстаппен из «Ред Булл», а также Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин».

Фото: Формула-1

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте Шарль Леклер из итальянской команды «Феррари» (47 баллов), топ-3 замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков). В Кубке конструкторов сейчас лидирует «Ред Булл» (97 очков). Далее идут «Феррари» (93) и «Макларен» соответственно (55).