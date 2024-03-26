Эксперты объяснили победу «Скудерии» в Австралии и призвали готовиться к совсем другим раскладам на следующем Гран-при.

Главная причина победы «Феррари» над «Ред Булл» понятна. Уже в Японии всё может измениться

Как «Феррари» удалось навязать борьбу «Ред Булл» в Мельбурне и разгромить «быков» после схода Макса Ферстаппена? Мы собрали мнения авторитетных СМИ, которые сходятся в мыслях о главном рецепте успеха «красных».

Марк Хьюз, The Race

«Гранулирование передних и задних шин и на «медиуме», а на «харде» сделало работу с шинами на гладком покрытии «Альберт-арка» очень сложной. Точно так же гранулирование играло свою роль в прошлом году в Лас-Вегасе — а там «Феррари» тоже была очень быстра и стабильна. А ведь нынешний болид «Феррари» намного лучше.

Сайнс и «Феррари» хорошо справились с испытанием гранулированием. У «Ред Булл» же была непростая пятница, и пусть даже к концу квалификации они оказались куда ближе к золотой середине, не было оснований предполагать, что они смогут контролировать ситуацию с гранулированием лучше, чем «Феррари».

После переасфальтирования в 2022 году покрытие трассы недостаточно «цепляет» шины, передаёт относительно мало энергии основной структуре колеса, из-за чего рабочая поверхность не получает поддержки — отсюда гранулирование на всех типах шин, сокращающее их жизненный цикл.

В этой гонке ограничение было по износу шин, а не по контролю их температуры. В последние три сезона «Ред Булл» был великолепен в контроле термальной деградации шин. Но в этот раз такой проблемы не было».

Михаэль Шмидт, Auto Motor und Sport

«В этот уикенд «Ред Булл» оказался уязвим. С самого начала всё пошло не слишком гладко. Сильное гранулирование на передней оси замедлило «синие ракеты». Пилоты вновь и вновь жаловались на недостаточную поворачиваемость. На длинной серии кругов в пятницу Ферстаппен проигрывал восемь десятых Леклеру и шесть — Норрису.

Голландцу пришлось пропустить часть второй тренировки, потому что он уничтожил днище машины во время проезда по бордюру 10-го поворота на скорости 250 км/ч. Шасси тоже пострадало. А потом и «Хонда» забила тревогу: мотор получил повреждения. Ферстаппен начал субботу с новой турбиной и новыми генераторами.

Инженеры за ночь изменили настройки — безуспешно. Длинная серия на третьей практике не показала каких-либо улучшений. «Мы посмотрели на шины Макса после тренировки — они выглядели плохо», — рассказал глава «Макларена» Андреа Стелла. Так как «Феррари» также имела преимущество и на одном круге, «Ред Булл» ещё раз уточнил настройки перед квалификацией. Недостаточная поворачиваемость должна была уйти.

В Мельбурне Ферстаппену и «Ред Булл» пришлось нелегко Фото: Peter Fox/Getty Images

Операция прошла успешно. Ферстаппен поставил свой болид на поул, но никто не знал, хороши ли новые настройки для гонки или они слишком повлияют на износ шин.

Проблемы Переса в воскресенье позволяют предположить последнее. «На первом отрезке сдали задние шины, на втором и третьем — передние», — рассказал Серхио. Вероятно, это случилось бы и у Ферстаппена. Пусть даже он как «заговорщик шин» мог уменьшить проблемы, но борьба с «Феррари» вышла бы непростой.

С точки зрения «Ред Булл», такой тип трассы в сочетании с самыми мягкими типами шин «Пирелли» — максимально худшее сочетание. В прошлом году он уже усложнил им жизнь в Вегасе.

Заключение от Фредерика Вассёра: «Эта гонка показала, как важно проводить чистый уикенд». В этот раз такого у «Ред Булл» не получилось. «Если вы способы оказать на «Ред Булл» давление, то можете спровоцировать их на ошибки», — добавил Вассёр.

Formu1a.Uno, Пьерджузеппе Донадони

«Главной темой обсуждения после гонки было, выиграла бы «Феррари» без схода Макса Ферстаппена. «Никто не знает, и никто не узнает», — ответил как всегда прагматичный Фредерик Вассёр.

Отрыв от Чеко Переса составлял примерно полсекунды на круге, однако он нерепрезентативен. «Иногда разрыв между Максом и Чеко большой», — подчеркнул босс «Феррари». Плюс надо учитывать плёнку от визора, которая застряла в днище «Ред Булл» и стоила 20 пунктов прижимной силы (примерно три десятые на круге).

В гонке, где главным ограничением является гранулирование колёс, «Ред Булл» становится более уязвимым. Конечно, действующие чемпионы невероятно хороши в работе с резиной – мы уже видели это в Бахрейне. Однако это не означает, что у них нет слабостей — особенно с учётом прогресса «Феррари». Традиционное преимущество «Ред Булл» за зиму стало меньше: «Феррари» больше не опасается падения своей скорости между субботой и воскресеньем.

Инженер Сайнса Риккардо Адами поздравляет пилота с победой Фото: Peter Fox/Getty Images

«Когда мы выступаем на трассах, где возникает гранулирование, «Феррари» всегда очень-очень сильна, — отмечает Кристиан Хорнер. — Так уже было в прошлом году в Лас-Вегасе, и мы знаем, что нам нужно прибавить в этой области».

Однако в Японии расклад может вернуться к тому, что мы наблюдали в Бахрейне и Джидде. Во многих аспектах «Альберт-парк» считается нетипичной трассой.

«Япония — это совсем другая трасса, на ней много очень-очень быстрых поворотов. А наши проблемы, надеюсь, были связаны именно с трассой в Мельбурне. Поэтому я убеждён, что Макс вернётся к доминированию», — заявил в интервью Sky Sports Хельмут Марко.

Кевин Херманн, Motorsport-Total

«Если учесть необычные условия в Австралии, слабость «Ред Булл», вероятно, является временной. Команда из Милтон-Кинса исторически смотрелась в Мельбурне хуже — как и на других трассах со скользким асфальтом и на мягких составах шин.

На следующем Гран-при в Японии пилотов ждут более абразивный асфальт и жёсткие составы шин С1-С3. Гранулирование больше не станет проблемой, что в сочетании со среднескоростными и быстрыми поворотами должно подойти «Ред Булл». Скоростные повороты в последние годы также подходили «Макларену», который поэтому может представлять опасность для «Феррари».

Трасса покажет истинный уровень «Скудерии». В прошлом году у команды были сложности в быстрых поворотах, а также при сильном ветре, который всегда доставляет проблемы на «Сузуке». А так как «Мерседес» и «Астон Мартин» тоже сталкиваются с проблемами в скоростных поворотах, нас может ожидать ещё одна дуэль этих команд за четвёртое место».