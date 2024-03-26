Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Эксперты — о победе Феррари на Гран-при Австралии: почему они опередили «Ред Булл», что будет на Гран-при Японии

Главная причина победы «Феррари» над «Ред Булл» понятна. Уже в Японии всё может измениться
Евгений Кустов
Эксперты — о победе «Феррари» в Австралии
Аудио-версия:
Комментарии
Эксперты объяснили победу «Скудерии» в Австралии и призвали готовиться к совсем другим раскладам на следующем Гран-при.

Как «Феррари» удалось навязать борьбу «Ред Булл» в Мельбурне и разгромить «быков» после схода Макса Ферстаппена? Мы собрали мнения авторитетных СМИ, которые сходятся в мыслях о главном рецепте успеха «красных».

Марк Хьюз, The Race

«Гранулирование передних и задних шин и на «медиуме», а на «харде» сделало работу с шинами на гладком покрытии «Альберт-арка» очень сложной. Точно так же гранулирование играло свою роль в прошлом году в Лас-Вегасе — а там «Феррари» тоже была очень быстра и стабильна. А ведь нынешний болид «Феррари» намного лучше.

Сайнс и «Феррари» хорошо справились с испытанием гранулированием. У «Ред Булл» же была непростая пятница, и пусть даже к концу квалификации они оказались куда ближе к золотой середине, не было оснований предполагать, что они смогут контролировать ситуацию с гранулированием лучше, чем «Феррари».

После переасфальтирования в 2022 году покрытие трассы недостаточно «цепляет» шины, передаёт относительно мало энергии основной структуре колеса, из-за чего рабочая поверхность не получает поддержки — отсюда гранулирование на всех типах шин, сокращающее их жизненный цикл.

В этой гонке ограничение было по износу шин, а не по контролю их температуры. В последние три сезона «Ред Булл» был великолепен в контроле термальной деградации шин. Но в этот раз такой проблемы не было».

Материалы по теме
«Я не понимаю, чего хотел Алонсо». Разбор главных и спорных моментов Гран-при Австралии
Эксклюзив
«Я не понимаю, чего хотел Алонсо». Разбор главных и спорных моментов Гран-при Австралии

Михаэль Шмидт, Auto Motor und Sport

«В этот уикенд «Ред Булл» оказался уязвим. С самого начала всё пошло не слишком гладко. Сильное гранулирование на передней оси замедлило «синие ракеты». Пилоты вновь и вновь жаловались на недостаточную поворачиваемость. На длинной серии кругов в пятницу Ферстаппен проигрывал восемь десятых Леклеру и шесть — Норрису.

Голландцу пришлось пропустить часть второй тренировки, потому что он уничтожил днище машины во время проезда по бордюру 10-го поворота на скорости 250 км/ч. Шасси тоже пострадало. А потом и «Хонда» забила тревогу: мотор получил повреждения. Ферстаппен начал субботу с новой турбиной и новыми генераторами.

Инженеры за ночь изменили настройки — безуспешно. Длинная серия на третьей практике не показала каких-либо улучшений. «Мы посмотрели на шины Макса после тренировки — они выглядели плохо», — рассказал глава «Макларена» Андреа Стелла. Так как «Феррари» также имела преимущество и на одном круге, «Ред Булл» ещё раз уточнил настройки перед квалификацией. Недостаточная поворачиваемость должна была уйти.

В Мельбурне Ферстаппену и «Ред Булл» пришлось нелегко

В Мельбурне Ферстаппену и «Ред Булл» пришлось нелегко

Фото: Peter Fox/Getty Images

Операция прошла успешно. Ферстаппен поставил свой болид на поул, но никто не знал, хороши ли новые настройки для гонки или они слишком повлияют на износ шин.

Проблемы Переса в воскресенье позволяют предположить последнее. «На первом отрезке сдали задние шины, на втором и третьем — передние», — рассказал Серхио. Вероятно, это случилось бы и у Ферстаппена. Пусть даже он как «заговорщик шин» мог уменьшить проблемы, но борьба с «Феррари» вышла бы непростой.

С точки зрения «Ред Булл», такой тип трассы в сочетании с самыми мягкими типами шин «Пирелли» — максимально худшее сочетание. В прошлом году он уже усложнил им жизнь в Вегасе.

Заключение от Фредерика Вассёра: «Эта гонка показала, как важно проводить чистый уикенд». В этот раз такого у «Ред Булл» не получилось. «Если вы способы оказать на «Ред Булл» давление, то можете спровоцировать их на ошибки», — добавил Вассёр.

Материалы по теме
Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Австралии Формулы-1?

Formu1a.Uno, Пьерджузеппе Донадони

«Главной темой обсуждения после гонки было, выиграла бы «Феррари» без схода Макса Ферстаппена. «Никто не знает, и никто не узнает», — ответил как всегда прагматичный Фредерик Вассёр.

Отрыв от Чеко Переса составлял примерно полсекунды на круге, однако он нерепрезентативен. «Иногда разрыв между Максом и Чеко большой», — подчеркнул босс «Феррари». Плюс надо учитывать плёнку от визора, которая застряла в днище «Ред Булл» и стоила 20 пунктов прижимной силы (примерно три десятые на круге).

В гонке, где главным ограничением является гранулирование колёс, «Ред Булл» становится более уязвимым. Конечно, действующие чемпионы невероятно хороши в работе с резиной – мы уже видели это в Бахрейне. Однако это не означает, что у них нет слабостей — особенно с учётом прогресса «Феррари». Традиционное преимущество «Ред Булл» за зиму стало меньше: «Феррари» больше не опасается падения своей скорости между субботой и воскресеньем.

Инженер Сайнса Риккардо Адами поздравляет пилота с победой

Инженер Сайнса Риккардо Адами поздравляет пилота с победой

Фото: Peter Fox/Getty Images

«Когда мы выступаем на трассах, где возникает гранулирование, «Феррари» всегда очень-очень сильна, — отмечает Кристиан Хорнер. — Так уже было в прошлом году в Лас-Вегасе, и мы знаем, что нам нужно прибавить в этой области».

Однако в Японии расклад может вернуться к тому, что мы наблюдали в Бахрейне и Джидде. Во многих аспектах «Альберт-парк» считается нетипичной трассой.

«Япония — это совсем другая трасса, на ней много очень-очень быстрых поворотов. А наши проблемы, надеюсь, были связаны именно с трассой в Мельбурне. Поэтому я убеждён, что Макс вернётся к доминированию», — заявил в интервью Sky Sports Хельмут Марко.

Материалы по теме
Алонсо и Хэмилтон не в форме, Расселл сам виноват. Оценки за Гран-при Австралии Ф-1
Алонсо и Хэмилтон не в форме, Расселл сам виноват. Оценки за Гран-при Австралии Ф-1

Кевин Херманн, Motorsport-Total

«Если учесть необычные условия в Австралии, слабость «Ред Булл», вероятно, является временной. Команда из Милтон-Кинса исторически смотрелась в Мельбурне хуже — как и на других трассах со скользким асфальтом и на мягких составах шин.

На следующем Гран-при в Японии пилотов ждут более абразивный асфальт и жёсткие составы шин С1-С3. Гранулирование больше не станет проблемой, что в сочетании со среднескоростными и быстрыми поворотами должно подойти «Ред Булл». Скоростные повороты в последние годы также подходили «Макларену», который поэтому может представлять опасность для «Феррари».

Трасса покажет истинный уровень «Скудерии». В прошлом году у команды были сложности в быстрых поворотах, а также при сильном ветре, который всегда доставляет проблемы на «Сузуке». А так как «Мерседес» и «Астон Мартин» тоже сталкиваются с проблемами в скоростных поворотах, нас может ожидать ещё одна дуэль этих команд за четвёртое место».

Материалы по теме
Серьёзный штраф Алонсо за аварию Расселла. ГП Австралии закончился судейскими разборками
Live
Серьёзный штраф Алонсо за аварию Расселла. ГП Австралии закончился судейскими разборками
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android