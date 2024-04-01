Журналист объяснил, что может стать помехой переходу Карлоса Сайнса в «Ред Булл»

Журналист Формулы-1 Лоуренс Барретто поделился мнением о возможном переходе гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в «Ред Булл». По словам Барретто, проблемой для Карлоса может стать тот факт, что «Ред Булл» не спешит принимать решение и может подождать до лета (самое раннее), что для Сайнса, возможно, будет слишком долгим сроком. По сведениям источника, сейчас австрийская команда желает дать шанс Серхио Пересу, чтобы он проявил себя и доказал, что заслуживает права остаться.

Напомним, в настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 40 очков. При этом Карлос пропускал один Гран-при из-за операции. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.