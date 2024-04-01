Экс-пилот Ф-1 рассказал, что бы делал на месте менеджера Сайнса перед уходом из «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок рассказал, что будь он на месте менеджера гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса, то каждый день созванивался бы с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом на предмет получения места в команде.

«Я бы названивал Тото Вольфу каждый божий день. Отправлял бы ему всевозможные метрики, объясняющие, почему он на одном уровне с Леклером», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов. После трёх Гран-при на его счету 40 очков. При этом Карлос пропускал один Гран-при из-за операции. У испанца был диагностирован аппендицит.

Ранее эксперт объяснил, почему Сайнс может не захотеть переходить в «Ред Булл».