Хэмилтон: когда я пришёл в Формулу-1, то был очень несчастен

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о своём приходе в «королевские гонки».

«Когда я попал в Формулу-1, это было как пробуждение, тренировки, тренировки и ничего больше. Не было место для чего-то ещё. Я понял, что постоянная работа не делает счастливым, и нужно найти баланс в жизни. Я понял, что, на самом деле, очень несчастен.

Мне многого не хватало, а вокруг было столько всего. И это было сумасшествием, ведь я достиг Формулы-1, осуществил мечту, я там, где всегда хотел быть – на вершине, и я борюсь за чемпионство. Но я не получал удовольствия.

За пределами гонок столько всего. Думаю, если вы каждый день будете ходить в офис и делать одно и то же, то в конечном итоге просто отключитесь», — приводит слова Хэмилтона издание GQ.