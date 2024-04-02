В «Макларене» объяснили увольнение Санчеса спустя три месяца после прихода в команду

Глава «Макларена» Андреа Стелла высказался по поводу увольнения технического директора по аэродинамике Давида Санчеса.

Напомним, Санчес пришёл в британский гоночный коллектив в январе 2024-го.

«После вдумчивых обсуждений между Давидом Санчесом и руководством команды было принято обоюдное решение о том, что Давид покинет команду. После совместных размышлений стало очевидно, что роль, обязанности и амбиции, связанные с должностью Давида, не соответствуют нашим первоначальным ожиданиям, когда он согласился присоединиться к нам в феврале 2023 года.

Признавая это несоответствие, мы с Дэвидом согласились, что лучше всего будет расстаться с ним сейчас, чтобы дать ему возможность реализовать другие возможности, которые позволят лучше использовать весь масштаб и широту его замечательных навыков. Мы высоко ценим вклад, который Давид внёс за относительно короткое время работы в нашей компании, и желаем ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях», — приводит слова Стеллы пресс-служба команды.