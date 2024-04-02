В «Альпин» анонсировали первые обновления к Гран-при Японии

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен рассказал о планах команды провести первое обновление к Гран-при Японии. Напомним, этап в Сузуке состоится с 5 по 7 апреля.

«Все мы с нетерпением ждём гонки на скоростной трассе «Сузука». В соответствии с планом развития на нынешний год в наших планах выпустить первые обновления для A524. Несмотря на то что они не являются основными, мы считаем важным добавить эти элементы как можно скорее, так как за счёт них можно будет оценить потенциал, а также постоянно улучшать наше понимание пакета. Обновления будут в основном касаться переднего антикрыла. Кроме того, это будет первым шагом по снижению веса болида», — приводит слова Фамена пресс-служба «Альпин».

Ранее назывались планы «Ред Булл» и «Феррари» относительно обновлений на Гран-при Японии.