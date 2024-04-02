Хэмилтон рассказал, как Лауда не одобрял его участие в модных ивентах

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как Ники Лауда не одобрял его деятельность, не связанную с гонками, как, например, его участие в модных показах и тому подобное, но изменил это мнение после Гран-при Сингапура 2018 года.

Перед этим этапом Хэмилтон присутствовал на вечеринке в Нью-Йорке, посвящённой выпуску своей первой коллекции одежды, но затем в квалификации выдал один из лучших кругов в своей карьере.

«Ники Лауда твердил: «Нельзя позволять Льюису делать это, потому что это не очень хорошая подготовка к гоночному уикенду. Он не будет сосредоточен на гонках».

Но я не тусовался допоздна и не напивался там. Я прибыл в Сингапур и проехал там один из своих лучших кругов. И после этого все говорили: «О, он способен на такое».

В эпоху Лауды гонщики больше курили и выпивали перед уикендом. И в конце концов я заставил его это понять, что мне можно делать некоторые вещи вне гонок», — сказал Льюис Хэмилтон в интервью GQ.