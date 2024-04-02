«У бабули новый любимый гонщик». Алекс Албон — о фото своей бабушки с Норрисом

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал фото своей бабушки с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, которое она сделала и выложила у себя в соцсетях по прилёте в Японию.

Бабушка Албона написала под фото с Норрисом: «Смотрите, кого я встретила в аэропорту Нариты. Просто позвала его и сказала, что я бабушка Алекса Албона. Исполнилось одно из моих желаний».

На что Алекс ответил: «Похоже, у бабули новый любимый гонщик».

Бабушка Алекса Албона и Ландо Норрис Фото: Личный архив Алекса Албона

На данный момент Алекс Албон не имеет ни одного очка в личном зачёте чемпионата, он занимает 15-е место.

На прошедшем Гран-при Австралии Албон разбил во время практики свою машину и выступал в гонке на машине напарника Логана Сарджента. В той гонке он занял 11-е место, а Сарджент вынужден был пропустить её.