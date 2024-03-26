Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тайские совладельцы концерна «Ред Булл» выразили желание видеть Албона в своей команде Ф-1

Тайские совладельцы концерна «Ред Булл» выразили желание видеть Албона в своей команде Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Тайские мажоритарные акционеры «Ред Булл», которым принадлежит 51% акций компании, хотят видеть своего соотечественника Александера Албона в своей команде Формулы-1 в следующем году. Об этом информирует Blick.

Издание отмечает, что голос советника команды по автоспорту Хельмута Марко будет иметь значение, но он не станет препятствовать переходу тайца.

Напомним, дебют Албона в Формуле-1 состоялся в 2019 году. Тогда он выступал за команду «Торо Россо». В середине сезона гонщик перешёл в «Ред Булл» и покинул его в 2020-м. В настоящий момент выступает за «Уильямс».

После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Александер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, не набрав ни одного очка.

Ранее известный гонщик Егор Оруджев поделился мнением о решении «Уильямса» отдать на гонку Гран-при Австралии машину Логана Сарджента Албону, который разбил свою на первой тренировке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Оруджев объяснил, почему «Уильямс» был прав, отобрав машину у Сарджента
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android