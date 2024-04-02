Liberty «не планирует менять» MotoGP

Компания Liberty Media заявила, что не планирует кардинально менять MotoGP.

В понедельник, 1 апреля, американский медиагигант Liberty объявил, что приобрёл 86% акций MotoGP за € 4,2 млрд. Таким образом, Liberty станет владельцем коммерческих прав на два крупнейших автоспортивных чемпионата — Формулу-1 и MotoGP, при этом компания Dorna Sports продолжит независимо управлять MotoGP.

Новость о поглощении MotoGP компанией Liberty вызвала у фанатов опасения, что моточемпионат может измениться в худшую сторону. Но президент и генеральный директор Liberty Media Грег Маффей заявил, что у компании нет планов кардинально менять MotoGP.

«Что касается противопоставления монетизации и роста, то я считаю, что во многом они идут вместе. На примере Формулы-1 мы видели, что рост фанатской базы улучшает монетизацию. Растёт интерес, растёт спрос, растёт аудитория. Мне хочется верить, что здесь будет так же. Но это и так отличный продукт, и мы не планируем менять этот спорт. Наша цель – привлечь ещё большую аудиторию и новых коммерческих партнёров», – приводит слова Маффея издание Autosport.