Компания, владеющая Формулой-1, приобрела MotoGP

Корпорация Liberty Media объявила о заключении соглашения о приобретении у компаний Bridgepoint и Canada Pension Plan Investment Board эксклюзивных коммерческих прав на проведение чемпионата мира по гонкам MotoGP.

Напомним, Liberty Media является владельцем Формулы-1.

«Мы рады расширить наш портфель ведущих спортивных и развлекательных активов за счёт приобретения MotoGP. MotoGP — это глобальная лига с лояльной, восторженной фанатской базой, захватывающими гонками и финансовым профилем, генерирующим значительные денежные потоки. Кармело и его команда менеджеров создали великолепное спортивное зрелище, которое мы можем распространить на более широкую мировую аудиторию. Бизнес имеет значительные перспективы, и мы намерены развивать спорт для болельщиков MotoGP, команд, коммерческих партнёров и наших акционеров», — сказал Грег Маффей, президент и генеральный директор Liberty Media.