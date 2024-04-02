Нико Хюлькенберг: на «Сузуке» нас ждёт сильный износ шин

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг заявил, что Гран-при Японии станет большим испытанием для его команды, поскольку на трассе «Сузука» ожидается повышенный износ шин – из-за этой проблемы американская команда сильно страдала в прошлом году.

«Сузука» представляет собой набор медленных, средне- и высокоскоростных поворотов. Возможно, впервые в этом году мы столкнёмся с сильным износом шин. Поэтому нам будет интересно посмотреть, насколько на самом деле мы решили данную проблему.

Это классическая и определенно культовая трасса. Перед нами будет стоять сложная задача. В квалификации будет сложно проехать идеальный круг, и это делает её очень интересной», — приводит слова Нико Хюлькенберга издание F1Oversteer.