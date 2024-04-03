Марко высказался о катании Ферстаппена на горных лыжах, что запрещено многим пилотам

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу катания гонщика команды Макса Ферстаппена на горных лыжах. Многим пилотам Формулы-1 такая активность во время сезона запрещена, так как чревата получением травм. Для Макса, возможно, сделали исключение. В преддверии Гран-при Японии Ферстаппен всё же покатался на лыжах.

«Макс катался на лыжах в Японии по самому великолепному, глубокому снегу в мире. Не запрещено ли пилотам Формулы-1 кататься на лыжах? Я уже сказал вам слишком много», — приводит слова Марко Oe24.at.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко. На втором месте Шарль Леклер из «Феррари» (47 баллов), топ-3 замыкает Серхио Перес («Ред Булл», 46 очков).