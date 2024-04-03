Ральф Шумахер оценил шансы Ферстаппена на титул в Ф-1 в случае перехода в «Мерседес»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о шансах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена демонстрировать доминирующие выступления в случае перехода в «Мерседес».

«Сможет ли Макс сразу побеждать в «Мерседесе»? Немецкая команда сейчас слишком далека от этого. Уже третий год. Технические специалисты «Мерседеса» до сих пор не разобрались в новой концепции автомобиля. Даже если Макс действительно – как предполагается – на 0,3 секунды быстрее остальных, этого было бы недостаточно для победы в данный момент. Но это, без сомнения, сделало бы борьбу более захватывающей», — приводит слова Шумахера Sport1.de.

В настоящий момент Ферстаппен занимает первое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 51 очко.