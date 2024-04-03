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«Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Японии

«Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Японии
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Команда Формулы-1 «Макларен» и бренд Vuse сегодня представили специальную ливрею, разработанную японским художником MILTZ в рамках кампании Driven by Change, возвращающейся в сезоне Формулы-1 2024 года.

С этой ливреей команда выступит на Гран-при Японии.

Фото: Официальный сайт «Макларена»

Фото: Официальный сайт «Макларена»

Работы MILTZ вдохновлены эдомодзи, традиционной японской каллиграфией, которую он объединяет с современным искусством и культурой и в данном случае использует для обозначения скорости автомобиля Формулы-1 образ дракона, мчащегося по облакам.

Напомним, в настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов, набрав 51 очко, занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. На втором месте располагается Шарль Леклер из «Феррари» (47 баллов). Тройку сильнейших замыкает напарник Ферстаппена Серхио Перес (46 очков). В Кубке конструкторов сейчас лидирует «Ред Булл» (97 очков). Далее идут «Феррари» (93) и «Макларен» (55).

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