Экс-тренер Макса Ферстаппена рассказал о тяжёлом расставании с командой пилота

Брэд Скейнс, бывший тренер Макса Ферстаппена, рассказал о том, как ему далось решение уйти из команды пилота в прошлом сезоне.

«Для меня было прекрасно оказаться в его команде — я действительно стал частью семьи. Меня приглашали на дни рождения и всё такое, если я был в Монако, то обязательно заходил к нему или шёл на ужин с его менеджером, пил пиво с его отцом. Думаю, это было самым сложным в уходе, расстаться со всем этим. Первый разговор с ними был похож на расставание, это действительно было так. Было много нервов и нерешительности перед этим разговором.

Макс хочет побеждать, и у меня был похожий менталитет, но не как у спортсмена, а в своей области, поэтому мы так хорошо ладили. У нас была очень хорошая способность строить каждый уикенд, рассматривать его как финал, который мы хотели выиграть. На самом деле в 2021 году нам пришлось изменить подход ко всему, чтобы бороться за победы.

Я не просто забирал его нижнее бельё каждый вечер. Обычно в течение гоночного уикенда у нас было шесть комплектов всего. Технически этого достаточно, чтобы дожить до конца, но запасного может и не остаться. Поэтому всё, что он надевал в пятницу, я сортировал в прачечной, чтобы к воскресенью у нас был запасной комплект», — сказал Скейнс в интервью Sky Sports.