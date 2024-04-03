Стало известно, как Хельмут Марко относится к кандидатуре Цуноды на роль пилота «Ред Булл»

Журналист BBC Эндрю Бенсон опубликовал статью, в которой рассказал о шансах японского пилота Юки Цуноды попасть в «Ред Булл».

«На данный момент ни Риккардо, ни Цунода, скорее всего, не получат место в «Ред Булл» в 2025 году, если Ферстаппен или Перес уйдут.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не ценит Цуноду, которого навязал ему партнёр по двигателям Honda. Некоторые в «РБ» говорят, что это несправедливо и что Цунода до сих пор выступал на элитном уровне в этом сезоне. Но Марко ещё предстоит убедить в этом.

В любом случае претенденты на вакантное место в «Ред Булл» те же, что и на любое другое вакантное место в топ-команде — Фернандо Алонсо и Карлос Сайнс возглавляют список потенциальных кандидатов», — говорится в статье.