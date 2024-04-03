Вассёр оценил шансы «Феррари» на победу в Гран-при Японии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр оценил шансы команды на победу в предстоящем Гран-при Японии, который пройдёт с 5 по 7 апреля в Сузуке.

«Победа в Австралии придала всей команде огромный импульс. Когда ты вкушаешь сладость победы, это заставляет тебя трудиться ещё усердней, чтобы вновь испытать это.

Сузука – непростое испытание и для человека, и для машины. Не случайно многие пилоты называют эту трассу одной из своих любимых. Мы не сомневаемся в том, что будем конкурентоспособны. Но также мы осознаём, что если мы хотим победить снова, нам снова нужен идеальный уикенд», — приводит слова Вассёра издание Motorsport Week.

Напомним, действующим победителем Гран-при Японии является пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.