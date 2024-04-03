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Пиастри: у меня нет работы, я катаюсь на быстрейших машинах и получаю за это деньги

Пиастри: у меня нет работы, я катаюсь на быстрейших машинах и получаю за это деньги
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о своём отношении к гоночной карьере, а также о продлении контракта с британской командой.

«Это [продление контракта] было обоюдно. «Я неспроста спрашивал: «Можем ли мы подписать контракт на несколько лет?» Во многом это было взаимное понимание контракта.

Я делаю работу, которая, по правде говоря, и не является работой. Я катаюсь на гоночных машинах, и не просто машинах, а на быстрейших в мире машинах, и получаю за это деньги. Если вы не можете оценить удачу такого положения, то с вами что-то не так. Для меня это более чем достаточная мотивация», — приводит слова Пиастри издание Speedcafe.

Ранее «Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Японии.

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