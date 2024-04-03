Более 90% сотрудников «Мерседеса» поддерживают приход Ферстаппена — F1-Insider

Более 90% сотрудников «Мерседеса» одобряют потенциальный приход в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, сообщает издание F1-Insider.

По информации ресурса, помимо перспективы в разработке силовой установки на 2026 год, «Мерседес» также способен предложить долгосрочный рекламный контракт. Эти факторы являются привлекательными для команды голландца.

Напомним, слухи об уходе «Ферстаппена» из «Ред Булл» начали появляться в начале нынешнего года после череды скандальных новостей о команде. Глава австрийского коллектива Кристиан Хорнер подозревался в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании, а также в политической борьбе за право занять лидирующие позиции в концерне.