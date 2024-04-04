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Члены ФИА встали на защиту президента организации Мохаммеда Бен Сулайема

Члены ФИА встали на защиту президента организации Мохаммеда Бен Сулайема
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Представители членов Международной автомобильной федерации (ФИА) выразили свою поддержку действующему президенту Мохаммеду бен Сулайему, который столкнулся с серьёзными обвинениями.

Комитет по этике организации опубликовал письмо, в котором сказано о том, что Бен Сулайем свободен от выдвинутых обвинений.

«Обвинения в неподобающем поведении и неэтичной практике, распространяемые некоторыми представителями печатных и цифровых СМИ, преследовали единственную цель — нанести вред ФИА и её руководству, особенно президенту

Мы будем рекомандевать ФИА инициировать судебный процесс против тех, кто без причины клевещет на ФИА и её руководство", — заявляется в письме, опубликованном на официальном сайте ФИА.

Письмо было подписано федерациями 27 стран.

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