Бен Сулайем: пара информаторов хотели поставить под сомнение честность ФИА

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем разослал членам федерации письмо, в котором изложил свою позицию на фоне двух обвинений против него. В первой жалобе утверждалось, что он пытался отменить штраф, наложенный на Фернандо Алонсо на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии. Во второй утверждалось, что бен Сулайем указал чиновникам не сертифицировать трассу в Лас-Вегасе для проведения гонки в ноябре прошлого года.

Как сообщает агентство Associated Press, в этом письме Мохаммед бен Сулайем заявляет, что эти обвинения «потрясли ФИА» и создали «период беспрецедентной турбулентности и проблем». Эта компания была призвана «дискредитировать меня как президента ФИА и поставить под сомнение честность всей нашей уважаемой организации».

Комитет по этике ФИА на этой неделе оправдал бен Сулайема после расследования, которое, по его словам, длилось 30 дней и включало допрос 11 свидетелей, включая его самого.

«Эти события произошли с одной чёткой целью: нанести удар в самое сердце нашего руководства и подорвать основу нашей федерации», — написал бен Сулайем членам ФИА.

Через несколько часов после того, как комитет по этике оправдал бен Сулайема, Сьюзи Вольф объявила, что подала во Франции иск против ФИА в связи с её кратким декабрьским расследованием конфликта интересов Сьюзи и её мужа Тото Вольфа.