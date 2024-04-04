Расселл рассказал о неожиданной встрече с Алонсо после Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос, общался ли он с гонщиком «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после инцидента, случившегося с ними на Гран-при Австралии.

«Между нами нет личной обиды, когда мы в шлемах, мы все бойцы и соревнуемся друг с другом, а когда мы их снимаем, то относимся друг к другу с уважением.

Мы случайно увиделись в кофейне, когда уже вернулись домой. Разговаривали ли мы? Нет, не было такого. Он не взял мой кофе, хотя это самое меньшее из того, что могло случиться. В любом случае это всё теперь история», — рассказал Расселл на пресс-конференции гонщиков.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что инцидент Джорджа и Фернандо будет обсуждаться на брифинге гонщиков.