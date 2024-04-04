Расселл: оставив Алонсо безнаказанным, вы создали бы опасный прецедент на весь сезон

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился своим мнением по поводу штрафа гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии. Испанец был наказан на 20 секунд из-за «опасного вождения», которое спровоцировало аварию Расселла.

«Я думаю, оставив Алонсо безнаказанным, вы создали бы опасный прецедент на весь сезон. Это касается и юниорских категорий, где пилоты могут подумать, что тормозить на прямой теперь легально. Можно ли замедляться, переключать передачи, делать что-то полубезумное? Я не принимаю близко к сердцу ситуацию с Алонсо. Возможно, он понёс куда большие последствия, чем следовало бы. Но тем не менее, как я и сказал, если бы эта ситуация осталась без наказания, то разве не следовало бы из этого, что теперь всем можно тормозить на прямых?» — заявил Расселл на пресс-конференции ФИА.