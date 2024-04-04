«Потрясающий вариант». Хэмилтон оценил Феттеля как своего сменщика в «Мерседесе»

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал предположения, что его место в составе команды мог бы занять четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинувший Формулу-1 после сезона-2022. Сам Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари», а Феттель признался, что иногда раздумывает о возвращении и общается на разные темы с Тото Вольфом.

«Ты всегда будешь скучать по Формуле-1, это величайший спорт на Земле. Для меня нет ничего, от чего были бы такие же ощущения.

Я бы хотел, чтобы Себ вернулся. Думаю, он стал бы потрясающим вариантом для команды. Немецкий гонщик, многократный чемпион мира. Кто-то, у кого потрясающие качества, он может продолжить двигать эту команду вперёд. Я был бы рад, если бы он вернулся», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.