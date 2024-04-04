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Появилась первая фотография обновлений «Ред Булл» на Гран-при Японии

Появилась первая фотография обновлений «Ред Булл» на Гран-при Японии
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подготовила обновление машины к Гран-при Японии на трассе «Сузука». Технические специалисты обратили внимание на новые отверстия воздухозаборников, появившиеся на автомобиле RB20 рядом с креплениями «гало». Считается, что эти отверстия — начало воздуховодов, которые позволят направлять дополнительный воздух в район заднего антикрыла, нагружая как основное верхнее антикрыло, так и нижнее.

Обновления болида «Ред Булл»

Обновления болида «Ред Булл»

Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Напомним, субботняя квалификация Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука» начнётся в 9:00 по московскому времени, старт воскресной гонки запланирован на 8:00 мск.

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