Появилась первая фотография обновлений «Ред Булл» на Гран-при Японии

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подготовила обновление машины к Гран-при Японии на трассе «Сузука». Технические специалисты обратили внимание на новые отверстия воздухозаборников, появившиеся на автомобиле RB20 рядом с креплениями «гало». Считается, что эти отверстия — начало воздуховодов, которые позволят направлять дополнительный воздух в район заднего антикрыла, нагружая как основное верхнее антикрыло, так и нижнее.

Обновления болида «Ред Булл» Фото: Социальные сети Альберта Фабреги

Напомним, субботняя квалификация Гран-при Японии Формулы-1 на трассе «Сузука» начнётся в 9:00 по московскому времени, старт воскресной гонки запланирован на 8:00 мск.