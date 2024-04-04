«Я не слишком удивлён». Даниил Квят высказался о скандале внутри «Ред Булл»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступавший за обе команды концерна «Ред Булл», кратко прокомментировал скандальную ситуацию внутри главной команды «Ред Булл». После обвинений руководителя команды Кристиана Хорнера в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц внутри гоночного коллектива возникли разногласия.

«Похоже, там всё несколько хаотично. Я лично не слишком удивлён. Не знаю, кто там сейчас важнее — Хельмут или Кристиан. Не знаю, кто побеждает в их внутренней борьбе за власть. Всё становится очень интересно.

Досадно, что происходящее за пределами трассы намного интереснее того, что происходит на самой трассе», — приводит слова Квята PlanetF1 со ссылкой на подкаст Speed City Broadcasting.