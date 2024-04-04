Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо признал, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» может повлиять на его карьеру

Алонсо признал, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» может повлиять на его карьеру
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» может сыграть определённую роль в том, решит ли он уйти из Формулы-1 в конце 2024 года.

«Конечно, если Макс покинет «Ред Булл», это может повлиять на ситуацию. Но я думаю, что вероятность этого равна нулю.

Так что я не думаю об этом слишком много. Я хочу сосредоточиться на своих делах здесь и только на этой гонке, прежде чем пытаться принять решение о том, буду ли я продолжать гоняться, и если буду продолжать, то где будут наилучшие возможности для дальнейшей карьеры.

Слухов вокруг всегда много, и я никогда в них не вникаю.

Почему я думаю, что Ферстаппен не уйдёт? Я не знаю. Это моё ощущение», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Материалы по теме
А если Ферстаппен и правда уйдёт?! 6 кандидатов на роль лидера лучшей команды Ф-1
А если Ферстаппен и правда уйдёт?! 6 кандидатов на роль лидера лучшей команды Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android