Алонсо признал, что уход Ферстаппена из «Ред Булл» может повлиять на его карьеру

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признал, что уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» может сыграть определённую роль в том, решит ли он уйти из Формулы-1 в конце 2024 года.

«Конечно, если Макс покинет «Ред Булл», это может повлиять на ситуацию. Но я думаю, что вероятность этого равна нулю.

Так что я не думаю об этом слишком много. Я хочу сосредоточиться на своих делах здесь и только на этой гонке, прежде чем пытаться принять решение о том, буду ли я продолжать гоняться, и если буду продолжать, то где будут наилучшие возможности для дальнейшей карьеры.

Слухов вокруг всегда много, и я никогда в них не вникаю.

Почему я думаю, что Ферстаппен не уйдёт? Я не знаю. Это моё ощущение», — приводит слова Алонсо Racingnews365.