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«У болида точно есть потенциал». Льюис Хэмилтон рассказал об уровне машины «Мерседеса»

«У болида точно есть потенциал». Льюис Хэмилтон рассказал об уровне машины «Мерседеса»
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах W15 на старте сезона, но выразил надежду на прогресс.

«На первых этапах в некоторые моменты машина чувствовалась отлично, у нас был темп, но затем он исчезал. У болида точно есть потенциал. Нам просто нужно работать над тем, чтобы сделать машину более стабильной и лёгкой в управлении.

Главное, что не даёт мне спать по ночам, это вопрос о том, когда мы снова будем бороться за победу. Что я могу сделать по-другому? Что я могу сделать лучше в машине? Как я могу улучшить свой уровень в квалификации? Как я могу добиться большего для команды? Что мы можем изменить в настройках?

Всё это не даёт нам покоя. Внутри команды мы вместе и выигрываем, и проигрываем, все работают очень усердно, так что мне остаётся просто продолжать делать свою работу», — заявил Хэмилтон в интервью официальному каналу Формулы-1.

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