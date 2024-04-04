Квят — о «Ред Булл»: если кто-то захочет со мной связаться, у них есть мой номер!

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что готов вернуться в Формулу-1, если его услугами заинтересуются команды из системы «Ред Булл» или какие-либо другие гоночные коллективы.

«Похоже, им нравится брать обратно своих старых друзей. Если кто-то захочет связаться со мной, то у них всё ещё есть мой номер телефона!

Я готов выступать где угодно. Конечно, мне бы хотелось принять предложение, если меня позовёт команда Ф-1, но, как вы знаете, в Формуле-1 может быть много политики. Но если представится возможность, конечно, я ею воспользуюсь», — заявил Квят в интервью подкасту peed City Broadcasting.

В нынешнем сезоне Квят выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе заводской команды «Ламборгини».