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«Я думал, это шутка». Стролл — о штрафе Алонсо на Гран-при Австралии

«Я думал, это шутка». Стролл — о штрафе Алонсо на Гран-при Австралии
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл дал комментарий по поводу штрафа, который получил Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

Напомним, испанец был наказан на 20 секунд из-за «опасного вождения», которое спровоцировало аварию Расселла.

«Честно говоря, я подумал, что это было нелепо. Я не думаю, что Алонсо сделал что-то глупое, он просто готовился к выходу из поворота. Получить штраф за инцидент, в котором нет контакта между машинами, или что-то в этом роде, я не очень это понимаю.

Я просто думаю, что штраф вообще был чем-то вроде шутки. Где проходит грань между неоправданно медленной ездой и просто тактикой?» — приводит слова Стролла Crash.net.

Ранее по поводу этого инцидента высказался пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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