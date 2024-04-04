The Race: переход Феттеля в «Мерседес» не кажется вероятным

Портал The Race опубликовал материал, в котором проанализировал идею о возвращении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в Формулу-1, а конкретно в команду «Мерседес» на замену Льюису Хэмилтону.

«Несмотря на то что Феттель получил одобрение от Хэмилтона, переход не кажется вероятным. Не в последнюю очередь потому, что начали появляться сообщения о том, что эти слухи родились с целью прорекламировать энергетический напиток Себастьяна.

Его форма в последние три года не была впечатляющей, а также ему исполнится уже 37 лет в следующем году. Он появится в Формуле-1, проведя два года без полноценной гоночной практики.

Учитывая желание «Мерседеса» при первой же возможности заполучить Антонелли в свою команду, Феттелю придётся заключить краткосрочный контракт.

Если Антонелли не будет готов сесть за руль «Мерседеса» в следующем году, Феттель может стать запасным вариантом, поскольку большинство подобных гонщиков возвращаются лишь на короткое время, чтобы завершить свою карьеру.

Но это также сократит время Феттеля на то, чтобы набрать скорость и добиться успеха с «Мерседесом», что, вероятно, не будет стоить их времени, учитывая, что его можно потратить на развитие Антонелли», — пишет автор The Race Скотт Митчелл-Малм.