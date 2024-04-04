Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс: ещё пять месяцев назад «Феррари» проигрывала «Ред Булл» восемь десятых

Карлос Сайнс: ещё пять месяцев назад «Феррари» проигрывала «Ред Булл» восемь десятых
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подчеркнул, что его команда добилась большого прогресса за последние полгода и сейчас она гораздо ближе к «Ред Булл», чем была на прошлогоднем Гран-при Японии.

«Думаю, на «Сузуке» нам будет сложнее конкурировать с «Ред Булл», им она подходит больше. Но на прошлогоднем Гран-при, который прошёл всего пять месяцев назад, мы уступали им по восемь десятых на круге. В Австралии мы были очень сильны, но если усреднить наше отставание от «Ред Булл» в трёх гонках, то оно составит пару десятых.

Давайте посмотрим, сможем ли мы в этом году быть ближе к ним и получить больше удовольствия от этой трассы, потому что она одна из самых моих любимых. То, что она такая узкая, делает её более сложной. Тут легко выехать в гравий или траву. В этом плане она похожа на «Имолу», — заявил Сайнс на пресс-конференции ФИА перед Гран-при Японии.

Материалы по теме
Сайнс — о переговорах с командами Ф-1: пора прибавить в темпе и поскорее всё уладить
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android