«Порше» больше не хочет включать Феттеля в состав на «Ле-Ман» — Motorsport Aktuell

Команда «Порше Пенске Моторспорт» не хочет включать Себастьяна Феттеля в состав на легендарную суточную гонку «24 часа Ле-Мана» 2024 года, так как четырёхкратный чемпион Формулы-1 не впечатлил их своим темпом на прошедших недавно тестах. Об этом сообщает изданиe Motorsport Aktuell.

Как сообщается, помимо низкого темпа, недостатком Феттеля является отсутствие у него опыта участия в гонках спортпрототипов, поэтому в «Порше» не готовы идти на риск и участвовать в «Ле-Мане» с именитым, но неопытным пилотом.

Тем не менее Себастьян Феттель продолжит сотрудничество с «Порше», он станет послом марки. Кроме того, он продолжит тестовую программу за рулём гиперкара, чтобы подготовиться к дебюту в гонках спортпрототипов 2025 года.