Даниэль Риккардо: нынешняя ситуация не повторение той, что была в «Макларене»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо настаивает, что его нынешние проблемы не являются повторением ситуации, которая была у него в 2022 году, когда он был уволен из «Макларена».

«Нам по-прежнему нужно больше прижимной силы и держака сзади. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы в скоростных поворотах в Мельбурне и Джидде. В Мельбурне в 9-м и 10-м поворотах я немного уступал Цуноде. Нужно поработать над этим, чтобы я мог увереннее чувствовать себя за рулём.

Нынешняя ситуация не повторение той, что была в «Макларене». Сейчас важно просто продолжать работать со своими инженерами и не слушать советов со стороны. Конечно, мне хотелось бы добиться более высоких результатов в первых гонках, этими я недоволен. Но важно, чтобы мы не отвлекались и двигались в верном направлении», — приводит слова Риккардо издание Motorsport.