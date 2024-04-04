В «Хаасе» опровергли заявление Штайнера о том, что они скрывали свою силу

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу опроверг заявление своего предшественника Гюнтера Штайнера о том, что американская команда намеренно преуменьшала свою истинную форму, достигнутую в межсезонье, чтобы сейчас выглядеть лучше.

«Да, мы много прибавили по сравнению с прошлым годом, но другие команды тоже улучшились. Мы довольно поздно начали разработку машины на 2024 год, потому что мы на два месяца остановили работу из-за модернизации нашей базы в Остине, а у нас ведь самая маленькая команда.

Так что я не считаю верным, что мы скрывали что-то, пытаясь занизить ожидания или что-то в этом роде. Это не глупая дымовая завеса. На предсезонных тестах после длинных серий кругов я подумал, что мы, возможно, могли бы побороться с двумя или тремя другими командами и занять где-то седьмое место в зачёте Кубка конструкторов», — приводит слова Комацу RacingNews365.