Стало известно состояние шасси Сарджента после аварии на первой тренировке Гран-при Японии

Американский гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в серьёзную аварию на первой пятничной тренировке Гран-при Японии Формулы-1. Сарджент потерял контроль над машиной в седьмом повороте, после чего она врезалась в отбойники.

Позднее в «Уильямсе» сообщили о первых результатах обследования автомобиля. «После первичного изучения машины Логана после инцидента в первой практике мы видим серьёзные повреждения передней подвески, а также коробки передач. Однако похоже, что шасси в порядке. Команда попытается отремонтировать автомобиль Логана ко второй тренировке», — сообщила пресс-служба «Уильямса».

Фото: Социальные сети команды «Уильямс»

Напомним, что британская команда по-прежнему располагает лишь двумя шасси, не имея запасного. Александер Албон использует шасси, переданное ему по ходу Гран-при Австралии, а Сарджент выступает на шасси, которое ранее сильно повредил Албон во время аварии в Мельбурне.